یونیسف روز دوشنبه ۲۵ خرداد هشدار داد که بیش از یک میلیارد کودک در جهان با دست‌کم سه خطر هم‌زمان اقلیمی روبه‌رو هستند و تأکید کرد که این تأثیرات در برخی مناطق جهان به‌طور نامتناسبی شدیدتر است.

این نهاد وابسته به سازمان ملل در گزارش خود، داده‌های مربوط به محل زندگی حدود ۲.۴ میلیارد کودک در جهان را با پراکندگی جغرافیایی هشت نوع از رایج‌ترین پیامدهای اقلیمی تطبیق داده است. این خطرات شامل سیلاب‌های ساحلی، سیلاب‌های رودخانه‌ای، خشکسالی، طوفان‌های استوایی، موج‌های گرما (دست‌کم سه روز با دمای بالاتر از یک آستانه مشخص که در هر کشور متفاوت است)، گرمای شدید، آتش‌سوزی‌های جنگلی و طوفان‌های شن می‌شود.

این گزارش عمدتاً بر یک میلیارد و یکصد میلیون کودکی تمرکز دارد که در معرض دست‌کم سه خطر قرار دارند؛ رایج‌ترین ترکیب نیز خشکسالی، گرمای شدید (بیش از ۳۵ درجه سانتی‌گراد) و موج‌های گرماست.

این ترکیب حدود ۲۹۶ میلیون کودک را تحت تأثیر قرار می‌دهد، از جمله ۷۴ میلیون نفر در نیجریه، ۳۴ میلیون در پاکستان و ۳۲ میلیون در هند.

تعداد کودکانی که در معرض سه خطر یا بیشتر هستند، در ۲۰ سال گذشته به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

یونیسف می‌گوید تقریباً همه کودکان جهان، حدود ۲.۳ میلیارد نفر، در معرض دست‌کم یک خطر قرار دارند. دو میلیارد نفر با حداقل دو خطر روبه‌رو هستند و ۳۶۴ میلیون کودک با دست‌کم چهار خطر مواجه‌اند.

از میان ۱۲۳ هزار کودکی که در معرض هفت خطر یا بیشتر قرار دارند، حدود ۴۶ هزار نفر در میانمار زندگی می‌کنند.

کاترین راسل، مدیر یونیسف، گفت: «کودکان در خط مقدم تأثیرات تغییرات اقلیمی قرار دارند».

تام اسلی‌میکر، یکی از نویسندگان گزارش، به خبرگزاری فرانسه گفت درباره این‌که بدترین مکان برای یک کودک کجاست «پاسخ کوتاه و ساده‌ای وجود ندارد».

او افزود: «اما همه جا یکسان نیست. ما نقاط داغی می‌بینیم... این وضعیت به‌طور خاص در آفریقای جنوب صحرا و بخش‌هایی از جنوب آسیا متمرکز است».

کشورهایی با جمعیت بالای کودکان، از جمله بنگلادش، هند، نیجریه و پاکستان، از نظر تعداد کودکانی که در معرض دست‌کم سه خطر هستند در صدر قرار دارند.

اما از نظر درصد، کشورهای آفریقای جنوب صحرا، به‌ویژه منطقه ساحل، بالاترین سهم کودکان آسیب‌دیده را دارند و این وضعیت اغلب به‌دلیل ناتوانی دولت‌ها در مقابله با مخاطرات اقلیمی تشدید می‌شود.

برای مثال، چاد با بحران انسانی و دسترسی محدود به آب، برق و غذا مواجه است. طبق این گزارش، بیش از ۹۵ درصد کودکان این کشور در معرض دست‌کم سه خطر قرار دارند که یکی از بالاترین نسبت‌ها در جهان است.

از دیگر کشورهای بسیار آسیب‌پذیر می‌توان به ۳۹ کشور جزیره‌ای اشاره کرد که با چالش‌هایی مانند کمبود آب شیرین، وابستگی به واردات و ناتوانی در یافتن پناهگاه پس از بلایایی مانند طوفان‌های شدید روبه‌رو هستند.

این گزارش نشان می‌دهد هیچ کشوری کاملاً در امان نیست.

اسلی‌میکر گفت: «در بسیاری از کشورها، ممکن است بخش‌های کوچکی از جمعیت در معرض این خطرات نباشند؛ این مناطق معمولاً در نیمکره شمالی، به‌ویژه بخش‌هایی از اسکاندیناوی هستند».

با این حال، او تأکید کرد که این گزارش فقط به هشت خطر رایج جهانی پرداخته و کودکان در این مناطق نیز ممکن است با تهدیدهای دیگری مانند ذوب یخچال‌های طبیعی یا آب شدن یخ‌های دائمی زمین روبه‌رو باشند.