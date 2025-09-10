بر اساس گزارش تغذیه‌ای یونیسف، برای نخستین بار در سطح جهان، فربهی مفرط، شایع‌ترین شکل سوءتغذیه در میان کودکان و نوجوانان شده و از کم‌وزنی پیشی گرفته است.

کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف، در این باره توضیح داد که «امروز وقتی از سوءتغذیه صحبت می‌کنیم، دیگر فقط از لاغری کودکان نمی‌گوییم، بلکه غذای فوق‌فرآوری‌شده جای میوه، سبزی و پروتئین را گرفته است.»

یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، این مطلب را روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور اعلام کرد.

به گفتۀ یونیسف، نرخ چاقی در میان کودکان و نوجوانان ۵ تا ۱۹ ساله برای نخستین بار در تاریخ از سوءتغذیه پیشی گرفته و به شایع‌ترین شکل «سوءتغذیه» در جهان بدل شده است؛ وضعیتی که نتیجه بازاریابی «غیراخلاقی» غذاهای ناسالم عنوان شد.

بر اساس این گزارش، نزدیک به یک نفر از هر ۱۰ کودک و نوجوان تا پایان سال ۲۰۲۵ با بیماری مزمن چاقی زندگی خواهد کرد.

آمارها نشان می‌دهد در حالی که درصد نوجوانان کم‌وزن از ۱۳ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱۰ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته، شمار افراد دارای اضافه‌وزن در این گروه سنی در همین دوره دو برابر شده و به ۳۹۱ میلیون نفر رسیده است. از این میان ۱۶۳ میلیون کودک و نوجوان، معادل ۸ درصد، دچار چاقی هستند که با بیماری‌هایی چون دیابت، برخی سرطان‌ها، اضطراب و افسردگی پیوند دارد.

یونیسف این وضعیت را «نقطه عطفی تاریخی» خوانده و تأکید کرده است که مقصر اصلی، تصمیم خانواده‌ها نیست بلکه شیوه‌های تجاری سودجویانه و تبلیغات گسترده خوراکی‌های ناسالم است. کارشناسان این نهاد هشدار دادند که تصور جبران رژیم غذایی پر از شکر، پرنمک و پرچربی با فعالیت بدنی «افسانه‌ای نادرست» است.

یونیسف همچنین هشدار داد که شکاف میان کشورهای ثروتمند و فقیر در حال کاهش است و نرخ چاقی در برخی جزایر اقیانوس آرام به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. این سازمان خواستار اقدامات فوری دولت‌ها از جمله محدودیت تبلیغات، مالیات بر نوشابه‌های شیرین و سیاست‌های حمایتی برای تولید میوه و سبزیجات تازه شد.

در این گزارش هشدار داده شده که ارزان بودن و تبلیغات تهاجمی خوراکی‌های فوق‌فرآوری‌شده و فست‌فودها به افزایش نرخ چاقی دامن زده است. چاقی می‌تواند بر حضور در مدرسه، اعتمادبه‌نفس و پذیرش اجتماعی اثر منفی بگذارد و اغلب وقتی در دوران کودکی یا نوجوانی شکل بگیرد، به‌سختی قابل بازگشت است.

یونیسف از مکزیک به‌عنوان نمونه مثبت یاد کرد؛ جایی که دولت اخیراً فروش خوراکی‌های فوق‌فرآوری‌شده یا دارای نمک، قند و چربی بالا را در مدارس دولتی ممنوع کرده است، اقدامی که بیش از ۳۴ میلیون کودک را دربر می‌گیرد.