علی خامنهای فردای شبی که ایران شاهد برگزاری گستردهترین حضور خیابانی مردم در دوازدهمین شب از دور جدید اعتراضات بود، گفت: «جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد.»
رهبر جمهوری اسلامی، روز جمعه ۱۹ دیماه، معترضان را «یک مشت تخریبگر، اغتشاشگر و افراد مضر برای کشور» خواند و ادعا کرد آنها برای «خوشامد دل رئیسجمهور آمریکا به تخریب ساختمانهای کشور و آتش زدن سلطهای زباله» پرداختند.
او همچنین تأکید کرد «در مقابل کسانی که تخریبگرند، جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد».
رهبر جمهوری اسلامی در ادامه به پیام دونالد ترامپ اشاره کرد که به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده است در صورت کشتن معترضان، علیه حکومت ایران اقدام میکند.
خامنهای در دومین سخنرانی خود پس از شروع دور جدید اعتراضات که هفتم دیماه آغاز شده، با حمله به دونالد ترامپ، او را متهم کرد که در جنگ ۱۲ روزهٔ ایران و اسرائیل، «دستش به خون ایرانیان آلوده است» و افزود، «حالا او میگوید من طرفدار ملت ایرانم و یک مشت بیتوجه و فکرنکرده هم باور میکنند».
او همچنین دونالد ترامپ را «یک بابایی با نخوت و غرور» خواند و افزود: «او بداند مستکبران عالم از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمدرضا در اوج غرور سرنگون شدند، او هم سرنگون خواهد شد.»
رهبر جمهوری اسلامی توضیح نداد منظورش از سرنگونی رئيسجمهور آمریکا که دورهٔ ریاستجمهوریاش بر اساس قانون چهارساله است، چیست.
دونالد ترامپ، در تازهترین اظهاراتش در مورد اعتراضات مردم ایران، روز جمعه در گفتوگو با فاکسنیوز گفت «ممکن است رژیم ایران در آستانهٔ فروپاشی باشد» و بار دیگر تأکید کرد اگر حکومت ایران با «تیراندازی به سوی مردم» آنان را سرکوب کنند، «ضربهٔ سختی به آنها میزنیم. ما آمادهٔ انجام این کار هستیم.»
اظهارات امروز علی خامنهای در حالی است که ایران در دوازدهمین شب دور جدید اعتراضات شاهد حضور کمسابقهٔ خیابانی مردم در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ و جایجای پایتخت بود.
روز دوازدهم اعتراضات که با اعتصاب و اعتراض گستردهٔ بازاریان در مناطق کردنشین ایران و شماری از دیگر شهرها آغاز شده بود، از غروب پنجشنبه ۱۸ دیماه و در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به گستردهترین اعتراضات خیابانی اخیر تبدیل شد.
دور جدید اعتراضات هفتم دیماه در بازار تهران و با مطالبات اقتصادی جرقه خورد، اما بلافاصله پس از آن مردم دهها شهر بهخصوص شهرهای کوچک در گوشهوکنار کشور هر شب به خیابانها ریختند و علیه حکومت و رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند.
پس از آن، ۱۳ دیماه، رهبر جمهوری اسلامی اعتراض بازاریان را «بهحق و درست» دانست اما مردم معترض را «یک عده آدم تحریکشدۀ مزدورِ دشمن» خواند و از مقامهای جمهوری اسلامی خواست که «اغتشاشگران را سر جای خود بنشانند».
با این حال اعتراضات همچنان ادامه یافت و گستردهتر شد تا جایی که شامگاه ۱۸ دیماه کمتر جایی از ایران بود که تصاویری از اعتراضات پرجمعیت مردم از آن منتشر نشود و شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنهای و جاوید شاه شنیده نشود.
براساس تصاویر و ویدئوها، این اعتراضات در بسیاری نقاط با سرکوب شدید و همچنین درگیری مردم و مأموران حکومتی همراه بود و تصاویر بسیاری از حمله به پایگاههای انتظامی و بسیج و فرمانداریها نیز منتشر شد.
روند اعتراضات پنجشنبهشب بهمرور چنان شدت گرفت که حکومت ایران، بهرغم کاهش شدید سرعت و کیفیت اینترنت در بسیاری نقاط، نهایتاً ساعت ۲۲:۱۵ دقیقه بهوقت تهران اینترنت را بهطور کامل قطع کرد و علاوه بر آن دیگر خطوط ارتباطی با ایران هم مسدود شد؛ وضعیتی که همچنان ادامه دارد.
خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی که سانسور شدیدی بر گزارشهای آن حاکم است و پس از قطع اینترنت تنها کانال خبری است که بهروز میشود، روز جمعه کشته شدن «شماری» از معترضان در کنار کشته شدن «تعدادی» از مأموران حکومتی را تأیید کرد.
از تارهترین آمار کشتهشدگان اعتراضات هنوز گزارشی منتشر نشده، اما سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرد که نیروهای امنیتی و انتظامی ایران از زمان آغاز اعتراضات تا شامگاه چهارشنبه ۱۷ دیماه دستکم ۴۵ معترض، از جمله هشت کودک، را کشتهاند.