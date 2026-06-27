در روزهای اخیر درگیری میان نیروهای نظامی ایران و آمریکا بر سر نحوه عبور و مرور کشتی‌ها و نفتکش‌ها از تنگه هرمز رخ داد. تهران ایالات متحده را به نقض صریح توافقِ پایانِ جنگ متهم کرد. سنتکام اما اعلام کرد که جنگنده‌های آمریکایی انبارهای موشکی و پهپادی و ایستگاه‌های راداری ساحلی ایران را در پاسخ به تجاوز بی‌دلیل نیروهای ایرانی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز هدف قرار داده‌اند و حمله به کشتی تجاری را نقض آشکار آتش‌بس از سوی تهران توصیف کرد. شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین‌الملل در ایتالیا، به پرسش‌های رادیو فردا در این باره پاسخ داده است.