سپیده کاشانی و هومن جوکار، فعالان محیط زیست، بار دیگر بازداشت شدند

حجت کرمانی، وکیل دادگستری، از بازداشت دوبارهٔ سپیده کاشانی و هومن جوکار، دو فعال محیط زیست که پیشتر سال‌ها در زندان بودند، خبر داد.

آقای کرمانی به وب‌سایت «امتداد» گفت مأموران امنیتی عصر روز چهارشنبه دهم تیرماه با حضور در منزل این زوج، ضمن ضبط تمام وسایل الکترونیکی، آن‌ها را بازداشت کردند.

به گفته این وکیل دادگستری، نیروهای امنیتی همچنین سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی را نیز بازداشت کرده‌اند.

او افزود تاکنون مشخص نیست این افراد توسط کدام نهاد امنیتی بازداشت شده‌اند و با توجه به تعطیلات پیش‌رو و بسته بودن مراکز قضایی، نگرانی خانواده‌های آن‌ها افزایش یافته است.

از دلایل بازداشت این زوج گزارشی منتشر نشده است.

سپیده کاشانی و هومن جوکار از اعضای مؤسسه «حیات وحش پارسیان» هستند که به همراه چند فعال دیگر محیط زیست زمستان سال ۱۳۹۶ توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند.

کاووس سیدامامی از بازداشت شدگان این پرونده که تابعیت کانادا را هم داشت، چند روز پس از بازداشت، به طرزی مشکوک در زندان اوین جان خود را از دست داد و مدتی بعد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دیگر فعالان محیط زیست بازداشت شده را به «جاسوسی» و «همکاری با دول متخاصم» متهم کرد.

عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان محیط‌ زیست، پیشتر گفته بود «هیچ مدرکی» دال بر جاسوسی این فعالان بازداشت‌شده محیط زیست وجود نداشت.

محمود صادقی، نماینده وقت مجلس شورای اسلامی، در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که «در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در پاسخ به نمایندگان اصولگرا که از وزیر اطلاعات دربارهٔ علت عدم برخورد با فعالان محیط‌زیستی سؤال کرده بودند، صریحاً مستدلاً و مستنداً اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافته‌اند.»

با این حال این فعالان محیط زیست در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه و به احکام زندان مختلف محکوم شدند.

سپیده کاشانی در طی سال‌های زندان در نامه‌هایی اعلام کرد که در دوره بازداشت تحت «شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی» و «تهدید به مرگ» قرار گرفته‌اند.

او در نامه خود نوشته بود که بازجویان این پرونده «ویدئوی جسد» کاووس سید امامی را برای شکنجه به او نشان داده‌اند، و همسرش، هومن جوکار، را برای تهدید و شکنجه به پای چوبه دار ساختگی بردند.

سپیده کاشانی و هومن جوکار پس از سال‌ها زندان، در فروردین ۱۴۰۳ در پی عفو از زندان آزاد شده بودند.