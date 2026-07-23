خبرنگاران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در ۲۳ کشور اخباری را ارائه می‌دهند که بسیاری از مردم نمی‌توانند از منابع محلی به دست آورند: اخبار بدون سانسور، تبادل سازنده دیدگاه‌ها و بحث آزاد. به‌ویژه، ما به‌طور منظم گزارش‌های مربوط به سوءاستفاده از قدرت و جرایم مقام‌ها را بررسی می‌کنیم.

آیا اطلاعات محرمانه‌ای دارید که باید آن را بررسی کنیم؟ آیا اسناد یا مدارکی دارید که لازم است ببینیم؟ در این‌جا می‌توانید با ما تماس بگیرید و شواهد یا اطلاعاتی ارائه دهید که به کار ما کمک می‌کند. ما تمام مطالب ارسالی شما را می‌خوانیم، اما قادر نیستیم به همه پیام‌ها پاسخ دهیم.

هشدار: پیش از ارسال هر چیزی، به این فکر کنید که چه کسانی ممکن است فعالیت شما را روی دستگاه‌تان ببینند.

ما به دنبال چه نوع اطلاعاتی هستیم؟

ما درباره فساد، پول‌شویی، نقض حقوق بشر، تخریب محیط‌زیست، جرایم دولتی (از جمله در حوزه دیجیتال) و سوءاستفاده از قدرت در عرصه سیاسی گزارش تهیه می‌کنیم، مشروط بر این‌که شواهد قابل اتکا وجود داشته باشد. ما شایعات بی‌اساس و تأییدنشده را منتشر نمی‌کنیم.

ما تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا اطلاعات هویتی و داده‌ها را از هر مدرکی که در اختیارمان قرار می‌دهید حذف کنیم. اگر مایل هستید هویت شما ذکر شود، لطفاً اطلاع دهید.

آیا این موضوع پیش‌تر در رسانه‌ها گزارش شده است؟ در صورت امکان، بگویید کجا و چه زمانی.

هر مدرکی که دارید اضافه کنید؛ مانند پیامک، ای‌میل، عکس، ویدئو یا کد.

اگر موضوع فوریت زمانی دارد، ما را مطلع کنید.

لطفاً حتی‌الامکان دقیق و کوتاه بنویسید.

واتساپ (WhatsApp)

00420725970000

واتساپ فقط شماره تلفن شما، زمان ثبت‌نام و زمان آخرین فعالیت را ذخیره می‌کند و هیچ داده‌ای درباره افرادی که با آن‌ها ارتباط دارید نگه نمی‌دارد.

اگر برایتان مهم است که کسی متوجه تماس شما با ما نشود، می‌توانید این شماره را مستقیماً در برنامه وارد کنید بدون این‌که آن را در دفترچهٔ تلفن خود ذخیره کنید. همچنین می‌توانید برای پیام‌ها زمان نگهداری تعیین کنید تا پس از مدت مشخصی به‌طور خودکار حذف شوند.

اگر تلفن شما هک شود، ارتباط شما در واتساپ نیز ممکن است به خطر بیفتد.

پلتفرم گلوبال لیکس

گلوبال لیکس (GlobaLeaks) روشی امن‌تر و ناشناس‌تر برای ارسال فایل یا اطلاعات است. در صورت استفاده صحیح، هویت شما را حتی از ما نیز پنهان می‌کند. ما آدرس آی‌پی، مرورگر، رایانه یا سیستم‌عامل شما را نمی‌بینیم. تمام فایل‌های ارسالی پس از دریافت رمزگذاری می‌شوند و ابتدا روی رایانه‌ای که هرگز به اینترنت متصل نشده، رمزگشایی و بررسی می‌شوند. به جز مواردی که خودتان نام یا اطلاعات هویتی‌تان را ارائه می‌دهید، ما نخواهیم دانست که چه کسی هستید.

هشدار: اگر رایانهٔ شما هک شده باشد، ارتباط شما از طریق گلوبال لیکس نیز ممکن است به خطر بیفتد.

نحوهٔ استفاده از گلوبال لیکس:

۱. برای حداکثر حریم خصوصی، نصب مرورگر تور (Tor) توصیه می‌شود.

۲. بهتر است از طریق یک شبکه وای‌فای عمومی (نه خانه یا محل کار) به صفحهٔ انتقال امن اطلاعات مراجعه کنید.

۳. صفحهٔ گلوبال لیکس را در مرورگر باز کنید (در مرورگر «تور» این آدرس را وارد کنید):

http://vtj2daduzvzm3z2lyxmhgxf3phkoishbibmnyr47eixchz6qwtsixeqd.onion/#/

۴. گزارش خود را ارسال کنید.

۵. فرم تماس با تحریریه را تکمیل کنید (لطفاً دقیق و کوتاه بنویسید).

۶. پس از ارسال، یک کد ۱۲ رقمی مخصوص خود را دریافت خواهید کرد که با استفاده از آن می‌توانید گفت‌وگوی امن با تحریریه «رادیوفردا» را ادامه دهید.

ای‌میل:

info@radiofarda.com

ای‌میل شما ممکن است در برخی کشورها توسط مقامات دیده شود. لطفاً از این مسیر برای ارسال نظرات یا بیانیه‌های مطبوعاتی استفاده نکنید.

اگر دستگاه شما هک شده باشد، حتی مکاتبات ای‌میلی رمزگذاری‌شده نیز ممکن است در معرض خطر قرار گیرد.

همچنین توجه داشته باشید:

سایر راه‌های ارتباطی با تحریریه

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