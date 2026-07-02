روزنامهٔ فایننشال تایمز گزارش داده است شرکت اوپنایآی، سازندهٔ چتجیپیتی، پیشنهاد کرده پنج درصد از سهام خود را به دولت آمریکا واگذار کند. این طرح، در صورت اجرا، میتواند شهروندان آمریکایی را بهطور مستقیم از رشد صنعت هوش مصنوعی منتفع کند.
رویترز، روز پنجشنبه ۱۱ تیر، با اعلام این خبر نوشت این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده است که دولت آمریکا نظارت بر شرکتهای فعال در حوزهٔ هوش مصنوعی را افزایش داده و همزمان بحث بر سر این موضوع بالا گرفته است که آیا شهروندان آمریکایی نیز باید از سود اقتصادی این فناوری نوظهور سهمی داشته باشند یا نه.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، اوپنایآی تنها به واگذاری بخشی از سهام خود فکر نمیکند بلکه پیشنهاد داده است دیگر شرکتهای بزرگ آمریکایی فعال در حوزهٔ هوش مصنوعی نیز اقدامی مشابه انجام دهند.
با این حال، هنوز مشخص نیست شرکتهای دیگر حاضر به پذیرش چنین پیشنهادی باشند. رویترز نیز میگوید نتوانسته است این گزارش را بهطور مستقل تأیید کند و اوپنایآی و کاخ سفید تاکنون دربارهٔ آن اظهارنظر نکردهاند.
ایدهای شبیه صندوق نفت آلاسکا
فایننشال تایمز به نقل از دو منبع آگاه نوشته است که سم آلتمن و دیگر مدیران این شرکت پیشنهاد کردهاند پنج درصد از سهام شرکتهای بزرگ هوش مصنوعی به نهادی مشابه «صندوق دائمی آلاسکا» اختصاص یابد.
این صندوق که با درآمدهای نفتی ایالت آلاسکا ایجاد شده است، بخشی از درآمد خود را هر سال به ساکنان این ایالت پرداخت میکند و در تأمین بودجهٔ عمومی نیز نقش دارد. هدف از الگوی پیشنهادی اوپنایآی نیز آن است که شهروندان آمریکایی بهطور مستقیم از رشد صنعت هوش مصنوعی منتفع شوند.
بر پایهٔ این گزارش، آقای آلتمن دربارهٔ این ایده با دونالد ترامپ، هاوارد لاتنیک، اسکات بسنت و همچنین برنی سندرز گفتوگو کرده است.
این پیشنهاد در ادامهٔ بحثهایی مطرح میشود که طی ماههای اخیر دربارهٔ توزیع منافع اقتصادی هوش مصنوعی در آمریکا شکل گرفته است.
دونالد ترامپ ماه گذشته گفته بود در حال بررسی راههایی است که مردم آمریکا نیز در منافع مالی شرکتهای پیشرو هوش مصنوعی سهیم شوند. اوپنایآی نیز پیشتر ایجاد یک «صندوق ثروت عمومی» برای سرمایهگذاری در شرکتهای هوش مصنوعی و توزیع بخشی از درآمد آن میان شهروندان را پیشنهاد کرده بود.
شرکت رقیب، آنتروپیک، نیز از بررسی طرحی با عنوان «سود سهام دیجیتال» خبر داده است که بر اساس آن بخشی از مالیات دریافتی از صنعت هوش مصنوعی به شهروندان پرداخت شود.
افزایش نقش دولت در صنعت هوش مصنوعی
انتشار این گزارش همزمان با افزایش مداخلهٔ دولت آمریکا در فعالیت شرکتهای هوش مصنوعی است.
اوپنایآی هفتهٔ گذشته به درخواست دولت آمریکا عرضهٔ عمومی نسخهٔ کامل مدل GPT-5.6 را به تعویق انداخت. پیش از آن نیز دولت آمریکا دسترسی اتباع خارجی به مدلهای پیشرفتهٔ شرکت آنتروپیک را به دلیل نگرانیهای امنیت ملی محدود کرده بود، هرچند این محدودیتها از روز سهشنبه برداشته شده است.
بهگزارش رویترز، اوپنایآی و آنتروپیک هر دو نیز بهطور محرمانه مدارک لازم برای عرضهٔ اولیهٔ سهام خود در بازار بورس آمریکا را ارائه کردهاند؛ اقدامی که نشان میدهد این دو شرکت علاوه بر رقابت فناوری، در حال آماده شدن برای ورود به بازارهای مالی نیز هستند.