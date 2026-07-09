تیم ملی فوتبال فرانسه با پیروزی ۲ بر صفر برابر مراکش در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی، به جمع چهار تیم پایانی مسابقات راه یافت.

کیلیان امباپه، کاپیتان فرانسه، در دقیقه ۶۰ با یک ضربه کات‌دار از پشت محوطه جریمه گل نخست را به ثمر رساند و عثمان دمبله نیز شش دقیقه بعد با یک ضربه زمینی اختلاف را دو برابر کرد.

امباپه که در دقیقه ۲۸ یک ضربه پنالتی را با مهار یاسین بونو از دست داده بود، با این گل شمار گل‌های خود در این دوره از جام جهانی را به هشت رساند. او همچنین با ۲۰ گل در ۲۰ بازی در ادوار جام جهانی، در جدول گلزنان تاریخ این رقابت‌ها تنها یک گل با لیونل مسی فاصله دارد.

فرانسه در مرحله نیمه‌نهایی روز سه‌شنبه در آرلینگتون به مصاف برنده دیدار اسپانیا و بلژیک خواهد رفت و برای رسیدن به سومین فینال پیاپی جام جهانی تلاش می‌کند.

خط دفاعی نفوذناپذیر اسپانیا در انتظار آزمون بلژیک در یک‌چهارم نهایی

تیم ملی فوتبال اسپانیا روز جمعه در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی در اینگلوود کالیفرنیا به مصاف بلژیک می‌رود؛ دیداری که در آن خط دفاعی مستحکم اسپانیا برابر حمله پرقدرت بلژیک آزموده خواهد شد.

اسپانیا در مرحله یک‌هشتم نهایی با گل دیرهنگام میکل مرینو در وقت‌های تلف‌شده، پرتغال را یک بر صفر شکست داد. مرینو که چند ماه پیش به‌دلیل شکستگی فشاری و عمل جراحی حضورش در جام جهانی در هاله‌ای از ابهام بود، حالا یکی از چهره‌های کلیدی تیم لوئیس دلافوئنته است.

اونای سیمون، دروازه‌بان اسپانیا، در پنج بازی اخیر گلی دریافت نکرده و روند بسته نگه داشتن دروازه‌اش را به ۶۰۹ دقیقه رسانده است.

در سوی دیگر، بلژیک با پیروزی ۴ بر یک برابر آمریکا به این مرحله رسیده است؛ دیداری که در آن شارل دکتلار دو گل زد و روملو لوکاکو نیز سومین گل خود در این رقابت‌ها را به ثمر رساند.

بلژیک با وجود قدرت هجومی، آمادو اونانا را به‌دلیل پارگی رباط صلیبی در اختیار نخواهد داشت. برنده دیدار اسپانیا و بلژیک روز سه‌شنبه در نیمه‌نهایی به مصاف فرانسه خواهد رفت.