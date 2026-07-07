آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه در آتلانتا در مرحلهٔ یک‌هشتم نهایی جام جهانی، با به ثمر رساندن سه گل پس از دقیقه ۷۸، بازگشتی طوفانی داشت و مصر را با نتیجه ۳-۲ شکست داد.

پس از آن‌که آلبی‌سلسته در فاصله چهار دقیقه دو گل نخست خود را زد و عقب‌ ماندنش را جبران کرد، انزو فرناندز با یک ضربه سر از نزدیکی محوطه شش‌قدم و روی ارسال بلند لائوتارو مارتینز، گل پیروزی را به ثمر رساند.

چهار دقیقه پس از آن‌که کریستیان رومرو با ضربه سر و پاس گل مسی، نخستین گل آرژانتین را به ثمر رساند، لیونل مسی در دقیقه ۸۳ گل تساوی را زد.

مسی پس از یک صحنه شلوغ در محوطهٔ جریمه، روی پاس گونسالو مونتیل به توپ رسید و با شوتی دقیق دروازه‌بان مصر، مصطفی شوبیر، را مغلوب کرد.

بیست‌ویکمین گل مسی در تاریخ جام جهانی، که رکورد محسوب می‌شود، هشتمین گل او در این مسابقات بود و او را در صدر جدول کفش طلا قرار داد. او همچنین موفق شد در ۹ بازی پیاپی جام جهانی گلزنی کند که یک رکورد دیگر است.

این نخستین بازگشت آرژانتین در مراحل حذفی جام جهانی از زمان پیروزی ۲-۱ مقابل مکزیک در وقت‌های اضافه در سال ۲۰۰۶ بود.

این پیروزی که یازدهمین بازی بدون شکست پیاپی آرژانتین در جام جهانی بود، آن‌ها را راهی دیدار یک‌چهارم نهایی در روز شنبه در کانزاس سیتی مقابل برنده بازی کلمبیا و سوئیس کرد.

یاسر ابراهیم در دقیقه ۱۵ گل اول را برای مصر زد و مصطفی زیکو در دقیقه ۶۷ اختلاف را به دو افزایش داد. اما با وجود چهار مهار از سوی شوبیر برای حفظ برتری اولیه تیم مصر، او در برابر سه شوت آخر، سه گل دریافت کرد.

این نخستین بار بود که آرژانتین از زمان شکست مقابل عربستان سعودی در بازی افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۲، در یک دیدار جام جهانی عقب می‌افتاد.

به نظر می‌رسید این برتری دوام زیادی نداشته باشد، چرا که نیکولاس تاگلیافیکو چهار دقیقه بعد یک پنالتی گرفت. اما مسی نتوانست از این فرصت استفاده کند و ضربه‌اش توسط شوبیر که به سمت چپ شیرجه زد، مهار شد.

مسی با این اتفاق، به نخستین بازیکنی تبدیل شد که در یک جام جهانی بیش از یک ضربه پنالتی را از دست داده است. او همچنین در دقیقه ۳۱ یک ضربه آزاد را به تیر دروازه زد.

پس از آن‌که گل دوم مصر در دقیقه ۵۹ به دلیل خطای قبلی مردود اعلام شد، این تیم هشت دقیقه بعد روی یک ضدحمله دیگر به گل رسیدند.

پاس عرضی هیثم حسن در لبه محوطه شش‌قدم به زیکو رسید و او توپ را از کنار امیلیانو مارتینز وارد دروازه کرد تا مصر در دقیقه ۶۷ با نتیجه ۲-۰ پیش بیفتد.