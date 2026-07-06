ابراز شگفتی و اعتراض بلژیک به تصمیم فیفا برای تعلیق ممنوعیت بازیکن آمریکایی

در پی اعلام تصمیم فدراسیون بین‌المللی فوتبال به تعلیق ممنوعیت یک بازیکن تیم آمریکا، فدراسیون ملی کشور بلژیک ضمن ابراز «حیرت و شگفتی» اعلام کرد که «تمام گزینه‌ها» را در واکنش به این تصمیم بررسی می‌کند.

بر اساس گزارش چند رسانه داخلی و بین‌المللی، این تصمیم که خلاف مقررات فدراسیون بین‌المللی فوتبال، فیفا، توصیف شده پس از آن اتخاذ شده که دونالد ترامپ،‌ رئیس جمهور آمریکا، شخصا با رئیس فیفا تماس گرفته و از او خواسته است که مسئله کارت قرمز گرفتن مهاجم تیم آمریکا را بررسی کند.

روابط گرم و صمیمانهٔ جانی اینفانتینو و دونالد ترامپ موضوع ناشناخته‌ای نیست، موضوعی که پیشتر رسانه‌ها به‌ویژه در آمریکا به آن پرداخته و برخی از کارشناسان به خاطر آن به اینفانتینو انتقاد کرده‌اند.

فیفا روز یک‌شنبه، ۱۴ تیرماه، اعلام کرد که محرومیت فولارین بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا، برای یک سال به حالت تعلیق درآمده و او می‌تواند در دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی در روز دوشنبه برابر بلژیک بازی کند.

حال تصمیمی که پس از تماس تلفنی دونالد ترامپ با جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، اعلام شد جنجال‌برانگیز شده است.

بالوگان در پی دریافت کارت قرمز مستقیم در بازی آمریکا مقابل بوسنی و هرزگوین، طبق مقررات فیفا باید به طور خودکار از یک بازی محروم می‌شد، مجازاتی که خود او هم همچون دیگر دست‌اندرکاران فوتبال در جهان قبول داشت.

اما فیفا بدون ارائه توضیح مشخص اعلام کرد این محرومیت تعلیق شده و فقط در صورت تکرار خطای مشابه در طول یک سال آینده اجرا خواهد شد.

در پی اعلام این تصمیم، ترامپ در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشل، از فیفا به‌ خاطر آن چه «اصلاح یک بی‌عدالتی بزرگ» خواند، تشکر کرد.

در مقابل فدراسیون فوتبال بلژیک این تصمیم را «شگفت‌آور» و در تضاد مستقیم با مقررات فیفا دانست و اعلام کرد همه گزینه‌ها را برای دفاع از اصل بازی جوانمردانه و منصفانه بررسی می‌کند.

رودی گارسیا، سرمربی بلژیک، آن قدر از تصمیم فیفا حیرت‌زده بود که ابتدا فکر کرده بود شوخی است و با کنایه گفت که گویی پنجم ژوئیه در جام جهانی به «روز دروغ اول آوریل» تبدیل شده است.

در مقابل گارسیا که سعی کرده است برخوردی دیپلماتیک با این مسئله داشته و موضوع را به فدراسیون کشورش واگذار کند، سرمربی تیم نروژ در اظهار نظری پس از پیروزی تیمش در برابر برزیل به‌روشنی گفت که فیفا «اشتباه بزرگی کرد و این نتیجه خوبی نیست».

با این حال مائوریسیو پوچِتینو، سرمربی آمریکا، از تصمیم فیفا دفاع کرد و گفت خطای بالوگان عمدی نبود و کارت قرمز از ابتدا نباید داده می‌شد. کریستین پولیسیچ نیز بازگشت بالوگان را «نقطه قوت» بزرگی برای آمریکا خواند.

بالوگان با سه گل زده از مهره‌های اصلی آمریکا در این رقابت‌ها بوده و حضور او در دیدار دوشنبه مقابل بلژیک که در شهر سیاتل برگزار خواهد شد، برای میزبان مشترک جام جهانی اهمیت زیادی دارد.