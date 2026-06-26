پس از آن که فیفا اعلام کرد همراه داشتن پرچم رنگین‌کمانی دگرباشان در بازی‌های فوتبال منعی ندارد، مربی تیم ملی ایران گفت که تمایلی به اظهارنظر درباره «هر چیزی که در لیگ ما ممنوع است» ندارد.

فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، روز پنج‌شنبه، چهارم تیرماه، اعلام کرد هواداران در دیدار مصر و ایران در شهر سیاتل که به‌عنوان «بازی پراید یا افتخار» در جام جهانی تعیین شده، اجازه خواهند داشت پرچم‌های رنگین‌کمانی همراه داشته باشند.

این بازی مرحلهٔ گروهی که بامداد شنبه به وقت ایران، ششم تیرماه، برگزار می‌شود، همزمان است با آخر هفته «پراید» [افتخار] در سیاتل؛ تقارنی که پس از قرعه‌کشی در ماه دسامبر ۲۰۲۵ و هم‌گروه شدن این دو کشور با اکثریت مسلمان مشخص شد.

کمیتهٔ محلی برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ فوتبال در شهر سیاتل، پیش از قرعه‌کشی بازی‌ها، اعلام کرده بود که مسابقهٔ روز ۲۶ ژوئن (پنجم تیرماه، به وقت آمریکا) را «مسابقهٔ افتخار جامعهٔ دگرباشان» نامگذاری می‌کند.

پس از قرعه‌کشی و اعتراض دو تیم ایران و مصر، این کمیتهٔ محلی اعلام کرد که حاضر به تغییر برنامه‌هایش برای روز بازی ایران و مصر نیست.

در همان زمان مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، به سرعت در گفت‌وگویی تلویزیونی از اعتراض رسمی به فیفا خبر داده و مدعی شد که این موضوع را در نشست شورای فیفا در قطر پیگیری خواهد کرد.

فدراسیون فوتبال مصر هم اعلام کرد که با ارسال نامه‌ای به فیفا، مشارکت در «هرگونه فعالیت تبلیغی و تشویقی جامعه دگرباش» در جریان این دیدار را به شدت رد کرده است.

حال فیفا در بیانیه‌ای گفته است: «جام جهانی ۲۰۲۶ رویدادی فراگیر است که از افراد با هر پیشینه‌ای استقبال می‌کند. هواداران با هر گرایش جنسی و هویت جنسیتی در مسابقات و رویدادها پذیرفته می‌شوند».

در ادامه آمده است: «نمادهای کلی مرتبط با حقوق بشر، از جمله پرچم‌های رنگین‌کمانی و دیگر پرچم‌های مرتبط با گرایش جنسی و هویت جنسیتی، طبق آیین‌نامه رفتاری ورزشگاه‌های جام جهانی ۲۰۲۶ مجاز است و می‌تواند در داخل ورزشگاه‌ها به نمایش گذاشته شود».

فیفا افزود این اقلام به شرطی مجاز هستند که «مطابق با آیین‌نامه» استفاده شوند؛ آیین‌نامه‌ای که اندازه پرچم‌ها یا بنرها را محدود می‌کند و نمایش اقلامی را که «سیاسی» تلقی شوند، ممنوع می‌داند.

در واکنش به این تصمیم، امیر قلعه‌نویی، سرمربی ایران، در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی گفت که تمایلی ندارد درباره «هر چیزی که در لیگ ما ممنوع است» صحبت کند.

امیر قلعه‌نویی گفت: «تمام افکار تیم روی فوتبال، این بازی زیبا، مردم و موفقیت تیم ملی متمرکز است. ایران می‌خواهد مثبت‌اندیش باشد و به هیچ موضوع دیگری فکر نخواهد کرد.»

حسام حسن، سرمربی تیم مصر، هم گفته است که تیمش فقط روی بازی داخل زمین تمرکز خواهد داشت و دیگر هیچ.

این نخستین‌ بار نیست که بحث بزرگداشت اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در جام جهانی دردسرساز شده است.

در دورهٔ قبلی جام جهانی که سال ۲۰۲۲ به میزبانی قطر- از دیگر کشورهای اسلامی که همجنس‌گرایی را غیرقانونی می‌دانند- برگزار شد، فیفا هشدار داده بود بازیکنانی که با هدف حمایت از دگرباشان از بازوبند رنگین‌کمانی معروف به «عشق واحد» استفاده کنند، کارت زرد خواهند گرفت.

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه هم از حواشی مرتبط با همجنسگرایان و دگرباشان خالی نبود. اگرچه همجنس‌گرایی در قوانین روسیه به صراحت برخی دیگر کشورها، به‌ویژه کشورهای اسلامی، جرم‌انگاری نشده، در سال‌های اخیر، «همجنسگراستیزی» در بخش‌هایی از این کشور رو به افزایش بوده است.