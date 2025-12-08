بازی فوتبال ایران و مصر در سیاتل آمریکا «مسابقهٔ افتخار دگرباشان» نامگذاری شد

کمیتهٔ محلی برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ فوتبال در شهر سیاتل آمریکا، یکی از شهرهای میزبان رقابتها، اعلام کرده که مسابقهٔ روز ۲۶ ژوئن (پنجم تیرماه)، «مسابقهٔ افتخار جامعهٔ دگرباشان» نامگذاری شده است.
این تصمیم کمیتهٔ محلی سیاتل، مدتها قبل از قرعهکشی جمعه گذشته و مشخصشدن تیمهای حاضر در این مسابقه گرفته شده بود. دلیل انتخاب این روز هم، تقارن آن با آخر هفتهٔ ویژهٔ رژهٔ دگرباشان و همجنسگرایان در این شهرِ واقع در شمال شرقی آمریکا و در نزدیکی مرز کانادا بوده است.
بعد از قرعهکشی جمعه شب و مشخصشدن استادیومهای محل برگزاری بازیها، معلوم شد که استادیوم ۶۹ هزار نفری سیاتل در روز پنجم تیرماه ۱۴۰۵ میزبان رقابت میان ایران و مصر خواهد بود؛ دو کشوری که هر دو همجنسگرایی را جرم میدانند؛ جرمی که ممکن است حتی مجازات اعدام را بهدنبال داشته باشد.
وبسایت ویژهبرنامههای مرتبط با رژهٔ افتخار دگرباشان در سیاتل و فدراسیون بینالمللی فوتبال تأکید کردهاند که نامگذاری مسابقهٔ اینروز به افتخار جامعهٔ دگرباشان، ارتباطی با فیفا ندارد و از سوی این فدراسیون جهانی هم تأیید نشده است.
این نخستینبار نیست که بحث بزرگداشت دگرباشان در جام جهانی دردسرساز شده است. در دورهٔ قبلی جام جهانی که سال ۲۰۲۲ به میزبانی قطر- از دیگر کشورهای اسلامی که همجنسگرایی را غیرقانونی میدانند- برگزار شد، فیفا هشدار داده بود بازیکنانی که با هدف حمایت از دگرباشان از بازوبند رنگینکمانی معروف به «عشق واحد» استفاده کنند، کارت زرد خواهند گرفت.
جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه هم از حواشی مرتبط با همجنسگرایان و دگرباشان خالی نبود. اگرچه همجنسگرایی در قوانین روسیه به صراحت برخی دیگر کشورها و بخصوص کشورهای اسلامی، جرمانگاری نشده است، اما در سالهای اخیر، «همجنسگراستیزی» در بخشهایی از این کشور رو به افزایش بوده است.
از اینرو در آستانهٔ جام جهانی، یک سازمان غیردولتی به نام «خانه تنوع» با حمایت سازمان بینالمللی فوتبال علیه نژادپرستی در اروپا و فیفا، محلهایی ویژه را برای همجنگسرایان و اقلیتهای قومی (غیرسفیدپوستها) در برخی شهرهای روسیه در نظر گرفتند تا هواداران همجنسگرای فوتبال در این شهرها با آزار و اذیت روبهرو نشوند.
در فاصلهٔ تقریباً هفتماههای که تا برگزاری مسابقه ایران و مصر باقی مانده، بعید نیست که مسئولان دو کشور و بخصوص ایران، برای تغییر محل این دیدار تلاش کنند؛ تلاشی که البته مشخص نیست چقدر واقعبینانه و ثمربخش باشد.
اما اگر مسابقه بر اساس برنامهٔ زمانی و مکانی فعلی برگزار شود، حال و هوای شهر سیاتل در این روز و همزمان با برگزاری رژهٔ افتخار دگرباشان، شرایط ویژهای را برای کاروان ایران، در روزی که احتمالاً حساسترین و سرنوشتسازترین بازی خود در مرحله گروهی را در پیش دارند، رقم خواهد زد.
و صد البته بهاهتراز در آمدن پرچم رنگینکمانی جامعه دگرباشان در کنار پرچم جمهوری اسلامی ایران در ورزشگاه، و پخش تلویزیونی آن برای میلیاردها نفر در گوشه و کنار جهان هم صحنهای بدیع و جالب توجه را رقم خواهد زد.