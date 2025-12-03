آمریکا نخستین یگان «پهپادهای انتحاری» خود را در خاورمیانه مستقر کرد

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا از تشکیل یک یگان جدید با مأموریت استفادهٔ عملیاتی از نخستین اسکادران پهپادهای یکطرفهٔ تهاجمی (انتحاری) آمریکا در خاورمیانه خبر داد.
سنتکام روز چهارشنبه ۱۲ آذر با اعلام این خبر افزود این یگان با نام «نیروی ضربت عقرب» چهار ماه پس از دستور مستقیم وزیر دفاع آمریکا* برای تسریع در تولید و بهکارگیری پهپادهای ارزانقیمت ایجاد شده است.
بهگفتهٔ سنتکام، این یگان هماکنون اسکادرانی از پهپادهای کمهزینهٔ تهاجمی «لوکاس» را در منطقه مستقر کرده است؛ پهپادهایی با بُرد بلند که قادرند بهصورت مستقل عمل کنند و با سازوکارهای مختلف از جمله منجنیق، پرتاب راکتی یا سامانههای زمینی و خودرویی به پرواز درآیند.
والاستریت جورنال روز چهارشنبه در گزارشی اقدام جدید پنتاگون را نمونهای اولیه از ابتکار پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، موسوم به «برتری پهپادی» توصیف کرده و نوشت هدف این ابتکار خرید پهپادهای ارزانقیمت ساخت شرکتهای آمریکایی است که بتوان آنها را بهسرعت به میدان منتقل کرد.
این رسانهٔ آمریکایی همچنین دربارهٔ پهپاد انتحاری جدیدی که پنتاگون در خاورمیانه مستقر میکند، نوشت «از روی یک نسخهٔ پرکاربردِ ایرانی کپیبرداری شده و یک سلاح ابتدایی اما مؤثر به شمار میرود».
پنتاگون توضیحی دربارهٔ جزئیات فنی و مشخصات دقیق پهپادهای اعزامی به خاورمیانه ارائه نکرده، اما اشارهٔ والاستریت جورنال به پهپادهای انتحاری معروف به «شاهد ۱۳۶» است که بهنسبت پهپادهای موجود در گسترهٔ بینالمللی ارزان محسوب میشود و در عین حال اثرات ویرانگری دارد و استفاده از آن را در قیاس با موشک مؤثرتر و بهصرفهتر است.
برخی کارشناسان نظامی قبلاً گفتهاند پهپاد شاهد ۱۳۶ در اولین نسخهاش از پهپاد ضدرادار آلمانی DAR الهام گرفته و برخی کارشناسان هم گفتهاند ایرانیها در ساختن شاهد ۱۳۶، از پهپاد «آیایآی هارپی» اسرائیل هم الگو گرفتهاند.
فرمانده سنتکام روز چهارشنبه گفت یگان جدید اعزامی به خاورمیانه «شرایط بازدارندگی از طریق نوآوری» را فراهم میکند و هدف آن رساندن سریعتر توانمندیهای جدید به نیروهای عملیاتی است.
این ابتکار در ادامهٔ برنامهٔ «نیروی مشترک استقرار سریع» است که سنتکام از سپتامبر (حدود دو ماه پیش) برای تسریع تجهیز نیروهای مستقر به فناوریهای نوظهور راهاندازی کرده بود.
در ماه سپتامبر، سنتکام نیروی عملیاتی مشترکی با نام «نیروی مشترک استقرار سریع» تشکیل داده بود تا روند تجهیز نیروهای مستقر در منطقه به فناوریهای نوین را تسریع کند. این نیرو مأمور است فرایند انتقال فناوریهای تازه به میدان عملیات را ظرف ۶۰ روز یا کمتر انجام دهد.
یگان تازهتأسیس با نام «نیروی ضربت عقرب» در واقع در چارچوب همین برنامه فعالیت میکند و بخش توانمندیهای آن را پیش میبرد.
در همین حال، شماری از تحلیلگران نظامی تشکیل این واحدها را نشانهای از افزایش سرعت تسلیحاتی آمریکا در پاسخ به تهدیدهای پهپادی میدانند.
جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل علاوه بر موشکهای بالستیک از صدها پهپاد انتحاری هم استفاده کرد که بهگفتهٔ اسرائیل نزدیک به تمام آنها پیش از اصابت به اهدافی در اسرائیل ساقط شدند.
گروههای نیابتی جمهوری اسلامی ایران در سوریه، لبنان، عراق و یمن نیز در سالهای گذشته بهخصوص در جریان جنگ غزه حملاتی با استفاده از پهپادهای انتحاری علیه نیروهای آمریکایی و خاک اسرائیل انجام دادند.