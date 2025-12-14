نسرین ستوده، حقوق‌دان، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق، در پیامی پس از سفر به مشهد برای شرکت در مراسم ِ هفتم ِ خسرو علیکردی، وکیل ِ خانواده‌های دادخواه و معترضان و زندانیان سیاسی که درگذشت، اعلام کرد به دلیل تأخیر طولانیِ پرواز، موفق به حضور در این مراسم نشده ، اما با خانواده او ملاقات کرده است. خانم ستوده در گفت‌وگو با نسرین افشار از رادیو فردا، ضمن اعلام بی‌خبری از بازداشت‌شدگان و حمایت ِ خود از مُطالبات ِ خانواده علیکردی، خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای بررسی پرونده مرگ این وکیل و زندانی سیاسی پیشین شد.