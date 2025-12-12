اسماعیل کهرم: اعلام جرم علیه من برای بستن دهان فعالان محیط زیست است
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور سابق رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، تأیید کرد که قوه قضائیه علیه او اعلام جرم کرده است. آقای کهرم در مصاحبهای با وبسایت جماران گفته بود: «هر موشکی که ساخته میشود، دو میلیون دلار هزینه دارد و اگر سلامت ِ مردم برای مسئولان مهم باشد، با پول ۱۰ موشک میتوان مازوتها را استاندارد کرد.» او همچنین مازوت را عامل مسمومیت و سرطانزا خوانده بود. رادیو فردا در این باره با خود گفتوگو کرده است.
از همین مجموعه
-
-
-
-
-
آذر ۱۹, ۱۴۰۴
موج جدید آنفلوآنزا در ایران؛ چه باید کرد؟
-