اسماعیل کهرم: اعلام جرم علیه من برای بستن دهان فعالان محیط زیست است

اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور سابق رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، تأیید کرد که قوه قضائیه علیه او اعلام جرم کرده است. آقای کهرم در مصاحبه‌ای با وب‌سایت جماران گفته بود: «هر موشکی که ساخته می‌شود، دو میلیون دلار هزینه دارد و اگر سلامت ِ مردم برای مسئولان مهم باشد، با پول ۱۰ موشک می‌توان مازوت‌ها را استاندارد کرد.» او همچنین مازوت را عامل مسمومیت و سرطان‌زا خوانده بود. رادیو فردا در این باره با خود گفت‌وگو کرده است.