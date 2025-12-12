مراسم هفتمین روز درگذشت خسرو علیکردی، وکیل و فعال حقوق بشر، روز جمعه ۲۱ آذرماه با حضور جمعیتی قابل‌توجه در مشهد برگزار شد اما با برخورد مأموران انتظامی و امنیتی به درگیری و تشنج کشیده شد و نرگس محمدی، برنده صلح نوبل، و شماری دیگر از فعالان مدنی نیز بازداشت شدند. دربارهٔ این رویداد و وضعیت خانم محمدی با تقی رحمانی، همسر او که مقیم فرانسه است، گفت‌وگو کرده‌ایم.