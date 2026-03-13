مشاهدات یک شهروند تهرانی از جنگ و فضای امنیتی در روز چهاردهم جنگ

با قطع دسترسی‌ها در ایران، به‌ویژه به‌دلیل قطع اینترنت، تنها شمار اندکی از شهروندان عادی توانسته‌اند در این ۱۴ روزی که از آغاز جنگ می‌گذرد، روایت‌هایی از مشاهدات و احساسات خود منتشر کنند. آنچه می‌شنوید صدای یکی از ساکنان مرکز تهران است که در پیامی صوتی برای رادیوفردا، از آنچه این روزها در سطح پایتخت می‌بیند و تجربه می‌کند، می‌گوید. این شهروند از تفاوت‌هایی در نحوه حملات و میزان خسارات برجا مانده از این جنگ در مقایسه با جنگ دوازده‌ روزه سخن می‌گوید و همچنین فضای امنیتی حاکم بر تهران را توصیف می‌کند. برای حفظ هویت این شهروند، زنی حدوداً چهل‌ساله که نامش نزد رادیوفردا محفوظ است، صدای او تغییر داده شده است.