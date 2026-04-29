درگیری «تسنیم و رجانیوز» و معنای آن در رابطه با جنگ و مذاکره با آمریکا

درگیری کم‌سابقه بین خبرگزاری تسنیم و رجانیوز، دو تریبون مهم جریان اصول‌گرا و تندرو در ایران، شکاف بر سر راهبرد مطلوب در قبال آمریکا را از پشت درهای بسته به صحنه علنی سیاست ایران کشانده است؛ مناقشه‌ای که فراتر از یک دعوای رسانه‌ای، نشانه تردید و تنش درون ائتلاف حاکم بر سر نسبت «مقاومت، مذاکره و ریسک جنگ» است و می‌تواند بر تصمیم‌سازی‌های امنیتی نظام در این مقطع حساس تأثیر بگذارد. در همین زمینه، در گفت‌وگو با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشینگتن، نخست از او پرسیدیم که درگیری رسانه‌ای در بین جریان اصول‌گرا آیا اختلاف سلیقه در تاکتیک است یا بازتاب دو قرائت متفاوت از «مصلحت نظام» در قبال جنگ و مذاکره با آمریکا است؟