تیم ملی فوتبال؛ دوگانهٔ عشق به ایران و خشم از حکومت

جام جهانی ۲۰۲۶ برای ایران فقط یک رقابت فوتبالی نیست؛ صحنه‌ای است که در آن خاطره شادی‌های خیابانی، اعتراض‌های سال‌های اخیر، خشم از حکومت و تعلق به نام ایران دوباره در برابر هم قرار می‌گیرند. برای بخشی از ایرانیان، تیم ملی هنوز بخشی از هویت و خاطره جمعی است و برای بخشی دیگر، دیگر نمی‌توان آن را جدا از جمهوری اسلامی دید. این گزارش به شکافی می‌پردازد که از سکوهای ورزشگاه تا جامعه ایرانی و مهاجران خارج از کشور امتداد پیدا کرده است.