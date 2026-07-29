مسعود الفک: طرح مدیریت مشترک تنگه هرمز از آغاز مرده به دنیا آمده است
عمان پیشنهادی برای ایجاد یک سازوکار مشترک منطقهای با پرداخت داوطلبانه عوارض یا هزینه عبور و مرور برای مدیریت تنگه هرمز به ایران ارائه کرده است. رویترز میگوید پیشنهاد عمان با حمایت کشورهای منطقه همراه است و بر اساس آن ایران کنترل انحصاری این آبراه راهبردی را در دست نخواهد داشت. مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در عربستان سعودی، به پرسشهای رادیو فردا در این باره پاسخ داده است.
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