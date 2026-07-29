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حسن نایب‌هاشم: حضور معترضان در صحنه اعدام مانع استفاده حکومت از صحنه‌آرایی شد

حسن نایب‌هاشم: حضور معترضان در صحنه اعدام مانع استفاده حکومت از صحنه‌آرایی شد
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حسن نایب‌هاشم: حضور معترضان در صحنه اعدام مانع استفاده حکومت از صحنه‌آرایی شد

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سحرگاه سه‌شنبه ششم مرداد، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان اعدام شدند. به این ترتیب از ۱۲ متهم پرونده «میدان علیخانی» در ملک‌شهر اصفهان، تاکنون چهار نفر اعدام شده‌اند. حکم اعدام این دو در حالی انجام شد که با انتشار خبر انجام آن، معترضان در نزدیکی محل اجرای حکم گرد آمدند و شعار سر دادند. گزارش‌هایی نیز از درگیری معترضان با نیروهای امنیتی منتشر شد. حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش، در گفت‌وگو با رادیو فردا به این موضوع پرداخته است.

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