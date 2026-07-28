ایران و آمریکا در آستانه یک روند دیپلماتیک دیگرند یا آتش جنگ هنوز شعلهور است؟
در حالیکه پنج ماه از جنگ ایران و آمریکا می گذرد، گزینههای رئیسجمهور آمریکا در ارتباط با ادامۀ روند دیپلماسی با ایران یا رفتن به سوی جنگ، هر روزه در صدر اخبار رسانه های جهان است. هر چند واکنشها و پاسخهای دونالد ترامپ و دیگر مقامات آمریکای به پرسشهای رسانهها نیز روزانه ادامه دارد اما گزارشهای رسانههای جهانی چه تصویری از آینده ترسیم میکنند؟ ایران و آمریکا در آستانه آغاز یک روند دیپلماتیک دیگر هستند یا همچنان آتش جنگ شعلهور است؟ حبیب حسینیفرد، تحلیلگر مسائل بینالملل در آلمان در گفتگو با رادیو فردا میگوید هر دو گزینهٔ جنگ و دیپلماسی مطرح هستند.
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