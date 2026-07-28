کامران قادری: جان کسی را گرفتن و اعدام راهحل مشکلات ایران نیست
اعتراض و اعتصاب غذای زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج، بیش از دو هفته است که ادامه دارد. زندانیان خواستار توقف اجرای احکام اعدام هستند. اعتراضات پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام، در پروندههای مرتبط با جرایم مواد مخدر، و انتقال آنها به سلولهای انفرادی، برای اجرای حکمشان آغاز شد. کامران قادری، زندانی دوتابعیتی ایرانی-اتریشیِ پیشین که در خرداد ۱۴۰۳ پس از هفت سال و نیم از زندان اوین آزاد شد، در گفتوگو با رادیو فردا از «جنبش نه به اعدام» و تجربهٔ زندگی در زندان، در کنار محکومان به اعدام، میگوید.
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