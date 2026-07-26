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هجوم طرفداران نیما تکیدو؛ سعید پیوندی: نسل جوان در پی زندگی مستقل از کُدهای حکومت است

هجوم طرفداران نیما تکیدو؛ سعید پیوندی: نسل جوان در پی زندگی مستقل از کُدهای حکومت است
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هجوم طرفداران نیما تکیدو؛ سعید پیوندی: نسل جوان در پی زندگی مستقل از کُدهای حکومت است

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حضور گسترده نوجوانان دوستدار نیما تِکیدو، یوتیوبرمحبوب ایرانی، در مجتمع «ایران‌مال» تهران، یک پرسش را به شدت برجسته کرده است؛ چرا چهره‌ای که رسانه‌های رسمی تا همین چند روز پیش به نامش اشاره نمی‌کردند، توانسته این همه جوان ایرانی حتی از شهرهای دیگر کشور به تهران بکشاند؟ ازدحام آنچنان خارج از تصور بود که در نهایت به برهم خوردن برنامه از قبل طراحی شده انجامید. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، در گفت‌وگو با رادیوفردا از نحوۀ شکل گیری پدیده‌هایی مانند نیما تِکیدو می‌گوید.

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