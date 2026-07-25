درگذشت اکبر عبدی؛ ابوالحسن داوودی: او خصوصیتی داشت که قاتل جانش شد
اکبر عبدی که با بازی در مجموعه تلویزیونی «باز مدرسهام دیر شد» به شهرت رسید و در ادامه با تعدادی از معتبرترین کارگردانان سینمای ایران همکاری کرد، در ۶۵ سالگی درگذشت. ابوالحسن داوودی در دومین فیلم خود «سفر جادویی» که از آثار مهم سینمای بعد از انقلاب ایران در حوزه کودک و نوجوان بود، در دهه ۶۰ با اکبر عبدی همراه شد و یکبار دیگر در ۱۳۸۰ بار دیگر در «نان، عشق و موتور هزار» این تجربه را تکرار کرد. آقای داوودی در تهران با برنامه رادیویی ایستگاه ۱۹ رادیو فردا درباره ویژگیهای اکبر عبدی صحبت کرده است.
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