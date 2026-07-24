«غیبتِ مردم» در مصاحبۀ بلند عباس عراقچی
در بخش دوم گفتوگوی عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران با جواد موگویی، مستندساز حکومتی، که به تازگی منتشر شده، عراقچی میکوشد از راهبرد کلی حکومت ایران پس از جنگ ۴۰ روزه دفاع کند؛ از تأکید بر اینکه ایران در جنگ تنها بوده اما انتظار حمایت نظامی از روسیه و چین واقعبینانه نبوده، تا دفاع از توافق مرحلهای با آمریکا. عراقچی همچنین از وجود شکاف میان روایت رسمی حکومت و افکار عمومی انتقاد میکند و حتی احتمال «نفوذ» در شکلگیری فضای انتقادی داخلی را مطرح میکند؛ مجموعهای از اظهارات که تصویری روشنتر از نحوه نگاه حاکمیت به جنگ، دیپلماسی و جامعه ایران ارائه میدهد. گفتوگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه درباره مهمترین نکات مطرح شده در این مصاحبه.
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