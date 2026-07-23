با ادامه جنگ ایران و آمریکا، نشانه‌ها از عبور درگیری از یک عملیات محدود و ورود آن به مرحله‌ای پیچیده‌تر حکایت دارد؛ مرحله‌ای که در آن، فرسایش توان نظامی ایران، تهدید زیرساخت‌های حیاتی و کنترل آبراه‌های راهبردی به محور رویارویی تبدیل شده است. ورود حوثی‌های یمن و کشیده‌شدن بحران از تنگه هرمز به دریای سرخ نیز خطر گسترش جغرافیایی جنگ و درگیرشدن مستقیم عربستان را افزایش داده است. در همین حال، اظهارات مقام‌های آمریکایی نشان می‌دهد واشینگتن می‌کوشد عملیات خود را اقدامی برای دفاع از آزادی کشتیرانی و تجارت جهانی معرفی کند. اهداف واقعی آمریکا چیست، ایران و بازیگران منطقه‌ای چه محاسباتی دارند و آیا هنوز راهی برای مهار جنگ باقی مانده است؟ این پرسش را با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر سیاسی، ساکن آلمان در میان گذاشته‌ایم.