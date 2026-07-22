در حالی که وزیر خارجه آمریکا با اشاره به آنچه «نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» خواند، نسبت به ادامه تعامل با جمهوری اسلامی ابراز تردید کرده است، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هم‌زمان با حمله نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در خلیج فارس، تهران را تهدید کرد که با هر حمله یکی از زیرساخت‌های حیاتی شهری ایران را هدف قرار خواهد داد. فرشته پزشک تحلیلگر روابط بین‌الملل در واشینگتن در گفت‌وگو با برنامه رادیویی ایستگاه ۱۹ رادیو فردا به این پرسش پاسخ داد: آیا دونالد ترامپ ترامپ قصد دارد بار دیگر شرایط را به مرحله‌ای شبیه جنگ ۴۰ روزه با ایران بازگرداند؟