احمد علوی: فقر مزمن و سوتغذیه در اثر «ابرتورم»، جمعیت و نیروی کار را ناتوان میکند
یک استاد اقتصاد در ایران میگوید «نابسامانی بزرگ» در اقتصاد تا جایی پیش رفته که کشور حالا دیگر در «ایستگاه اَبَر تورم» قرار گرفته است. مسعود نیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، روز ۲۹ تیرماه در سخنرانیاش در همایش موسوم به «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵»، گفت این مرحله مابین تورم «مزمن» و «اَبَر تورم» است. همزمان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، نیز در همین همایش تأیید کرد که اقتصاد ایران با فشارهای واقعی در حوزه اقتصاد خارجی، تولید، سرمایهگذاری، بودجه و نظام بانکی مواجه است. درباره رسیدن احتمالی اقتصاد ایران به «اَبَر تورم» و گفتههای مسعود نیلی، دیدگاه احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد را جویا شدیم.
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