امیرچاهکی: دستیابی ترامپ به اهدافش از طریق نظامی امکانپذیر نیست
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، میگوید بهرغم ادامۀ حملات این کشور به ایران، واشینگتن همچنان آماده مذاکره و حلوفصل دیپلماتیک جنگ با ایران است. وزیر انرژی آمریکا هم روز یکشنبه ضمن اشاره به ادامۀ حملات متقابل ایران و آمریکا تاکید کرد که رئیسجمهور ایالات متحده همچنان خواهان پایان دادن به در گیری ها از طریق رسیدن به یک تفاهم صلحآمیز با ایران است. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز میگوید اینکه فکر کنیم دفاع با دیپلماسی سازگاری ندارد، منطق صحیحی نیست. تاکید بر دیپلماسی این پرسش را برجسته می کند که در شرایط کنونی، دیپلماسی اصولاً تاچه حد ممکن، کارآمد و کارساز است؟ امیر چاهکی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در این زمینه به پرسشهای رادیو فردا پاسخ میدهد.
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