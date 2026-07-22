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تهدید حوثی‌ها به محاصره عربستان سعودی چه تاثیر بر بحران‌های منطقه دارد؟

تهدید حوثی‌ها به محاصره عربستان سعودی چه تاثیر بر بحران‌های منطقه دارد؟
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تهدید حوثی‌ها به محاصره عربستان سعودی چه تاثیر بر بحران‌های منطقه دارد؟

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حوثی‌های یمن با متهم کردن ریاض به نقض آتش‌بس، آغاز محاصره عربستان سعودی را اعلام کردند. این اعلام با واکنش‌‌های گسترده‌ای در جهان و منطقه روبرو شد. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا حوثی‌ها را تهدید به عکس‌العمل کرد و کشورهای منطقه اعلام آن‌ها را محکوم کردند. شبه‌نظامیان حوثی یمن می‌گویند که دست به حمله به شماری از اهداف در عربستان سعودی خواهند زد. با توجه به تنش‌ نظامی میان ایران و آمریکا، آیا تحولات مرتبط با یمن می‌تواند به آغاز بحرانی تازه در منطقه بیانجامد.

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