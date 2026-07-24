عربستان، نفت و تهدید دو آبراه در گفتوگو با همایون فلکشاهی
با گسترش دامنه درگیریها، مسیر دریای سرخ نیز که عربستان سعودی برای دورزدن هرمز و انتقال بخش قابلتوجهی از صادرات نفت خود به آن متکی است، در معرض اختلال قرار گرفته است. همزمان، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافته و نگرانی درباره امنیت نفتکشها، ظرفیت پایانهها و محدودبودن مسیرهای جایگزین بیشتر شده است. همایون فلکشاهی، رئیس گروه تحلیل دادههای نفت خام مؤسسه کپلر، به این پرسش پاسخ داده که آیا افزایش قیمتها واکنشی موقت به خطر گسترش جنگ است یا بازار با کمبود واقعی عرضه روبهرو میشود؟
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