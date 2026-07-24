دونالد ترامپ می‌گوید خسارت واردشده به کشتی‌ها، محموله‌ها و اموال مرتبط، از محل دارایی‌های ایران که در اختیار و کنترل ایالات متحده قرار دارد، پرداخت خواهد شد؛ تهدیدی که هنوز جزئیات حقوقی، دامنه دارایی‌های مشمول و مرجع تصمیم‌گیری درباره آن روشن نیست. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، این اقدام را «بدعت» خوانده و هشدار داده که عادی‌شدن مصادره دارایی دولت‌ها، امنیت اموال همه کشورها را تهدید می‌کند. اما آیا رئیس‌جمهوری آمریکا می‌تواند بدون رأی دادگاه، دارایی‌های مسدودشده یک دولت را برای جبران خسارت‌های احتمالی آینده اختصاص دهد؟ این پرسش‌ را با جواد شعله‌سعدی، کارشناس حقوق و تجارت بین‌الملل در فرانسه، در میان گذاشتیم.