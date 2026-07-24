توافق ۳۰ ساله عربستان و آمریکا؛ افزایش نگرانیها از رقابت هستهای در خاورمیانه
توافق ۳۰ ساله همکاری هستهای آمریکا و عربستان، ریاض را به ساخت دو رآکتور با فناوری شرکتهای آمریکایی نزدیک میکند، اما اهمیت راهبردی آن در محدودیتهایی است که در توافق دیده نمیشود. عربستان برخلاف امارات، از غنیسازی و بازفرآوری برای همیشه صرفنظر نکرده و هنوز اجرای پروتکل الحاقی آژانس بینالمللی انرژی اتمی را نیز نپذیرفته است. قرار است امکان تولید سوخت هستهای در خاک عربستان طی یک مطالعه دوساله بررسی شود؛ مسیری که میتواند این کشور را به یک قدرت هستهای آستانهای تبدیل کند. این توافق چه پیامدهای فنی و نظارتی دارد و آیا موازنهٔ هستهای خاورمیانه را تغییر خواهد داد؟ این پرسشها را با مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هستهای، در میان گذاشتهایم.
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