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حسام دستپیش: حوثیها با حمله به عربستان به وضعیت «تخریبکننده راهبردی» بازگشتهاند
با بالا گرفتن تنشها میان حوثیهای یمن و عربستان سعودی، حوثیها از راهبرد محاصره در برابر محاصره گفتهاند. سخنگوی این گروه همچنین با هیئتی سعودی در یمن برای کاهش سطح تنشها دیدار داشته است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران میگوید که حملههای این گروه را که به عربستان شدت گرفته است نمیتوان به ایران نسبت داد. درباره این درگیری های تازه، ائتلاف سعودی در یمن و تأثیر آن بر درگیریهای تهران و واشنگتن، حسام دستپیش تحلیلگر مسایل خاورمیانه در بروکسل با برنامه رادیویی ساعت ۱۴ رادیو فردا گفتوگو گرده است.
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