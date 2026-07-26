شاهین مدرس: معنای توقف حملات آمریکا به ایران چرخش در سیاست کلان واشینگتن نیست
پس از ۱۳ شب حملات پیاپی آمریکا به ایران و پاسخهای روزانه تهران، در دو شب گذشته هیچ حمله تازهای از سوی دو طرف گزارش نشده است. بااینحال، هنوز آتشبسی رسمی اعلام نشده و ارتش آمریکا هم میگوید محاصره دریایی ایران همچنان ادامه دارد. منابع پاکستانی نیز این وقفه را شکننده دانسته و درباره احتمال ازسرگیری درگیریها در تنگه هرمز هشدار دادهاند. همزمان، سپاه پاسداران گفته است به سوی کشتیهایی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند، تیر هشدار شلیک کرده و مانع ادامه حرکت آنها شده است. با در نظر گرفتن همۀ این موارد، در حال حاضر تفاهمنامۀ ایران و آمریکا تا چه حد موضوعیت دارد؟ شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بینالملل در ایتالیا، به پرسشهای رادیوفردا پاسخ داده است.
از همین مجموعه
-
مرداد ۰۴, ۱۴۰۵
پوشش خبری ساعت ۱۷:۰۰
-
-
مرداد ۰۴, ۱۴۰۵
پوشش خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
-
-
مرداد ۰۳, ۱۴۰۵
پوشش خبری ساعت ۱۷:۰۰