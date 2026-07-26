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یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ تهران ۱۳:۱۹

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پیام حمله اوکراین به کشتی‌های ایران در دریای خزر برای جمهوری اسلامی چیست؟

ناوهای ایرانی در دریای خزر
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پیام حمله اوکراین به کشتی‌های ایران در دریای خزر برای جمهوری اسلامی چیست؟

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ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شبکه‌های اجتماعی گفته است که کی‌یف از آن چه او حمله‌های دوربرد در دریای خزر نامید به نتایج بسیار خوبی دست یافته است. آقای زلنسکی مدعی شد که کشورش کشتی‌های حامل تسلیحات ایران در دریای خزر را هدف قرار داده است. حسین آرین کارشناس مساmل دفاعی و نظامی در نیوکاسل بریتانیا در گفت‌وگو با برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه ۱۹ رادیو فردا به این موضوع پرداخته است.

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