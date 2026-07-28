آتش‌سوزی‌های گسترده در دست‌کم سه کشور اروپایی، صدها هزار نفر را ناچار به تخلیهٔ خانه‌ها و اقامتگاه‌های گردشگری کرده است. اسپانیا، فرانسه و ایتالیا هم‌زمان با حریق‌های بسیار بزرگ و گسترده روبه‌رو هستند، اما خسارات تنها به جنگل‌ها محدود نمانده و گردشگری، تولید شراب، حمل‌ونقل و زندگی شهری را هم به‌شدت مختل کرده است. دلیل بروز این آتش‌سوزی‌ها تا چه حد بر اثر تغییرات اقلیمی است؟ اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، در گفت‌وگو با رادیو فردا به این پرسش پاسخ داده است.