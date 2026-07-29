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شایان اویس قرن؛ احساسات وطنی در جغرافیای ریاضی

شایان اویس قرن؛ احساسات وطنی در جغرافیای ریاضی
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شایان اویس قرن؛ احساسات وطنی در جغرافیای ریاضی

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شایان اویس‌قرن، دانشمند جوانی که سد ۵۰ ساله در علوم رایانه را شکست، داستان زندگی و علاقه‌اش به ریاضی از اصفهان تا آمریکا را در برنامه خبری-تحلیلی ایستگاه ۱۹ رادیو فردا بازگو کرده است. برنده مدال آباکوس (چرتکه) سال ۲۰۲۶ اتحادیه بین‌المللی ریاضیات که به دستاوردهای برجسته پژوهشگران جوان در بخش‌های ریاضی علوم رایانه تعلق می‌گیرد در این گفت‌وگو از احساس امروزش به ایران هم غافل نبوده است.

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