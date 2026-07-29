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میثم بادامچی: جمهوری اسلامی راهبرد نظامی دارد، اما نه برای پایان دادن به جنگ

میثم بادامچی: جمهوری اسلامی راهبرد نظامی دارد، اما نه برای پایان دادن به جنگ
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میثم بادامچی: جمهوری اسلامی راهبرد نظامی دارد، اما نه برای پایان دادن به جنگ

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سپاه پاسداران حمله به دارایی‌های نظامی آمریکا در اردن را تأیید و با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده تا زمانی که «تهدیدها علیه ایران» ادامه داشته باشد؛ «مقاومت نیز ادامه خواهد داشت». از دیگر سو عربستان سعودی در همراهی با ایالات متحده آمریکا مواضع گروه شبه نظامی حشدالشعبی را هدف قرار داده است که در جریان این عملیات عده‌ای از نیروهای این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی کشته و زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به این واسطه جمهوری اسلامی را به ضربه‌ای سخت تهدید کرده است. میثم بادامچی، تحلیلگر سیاسی، در گفت وگو با رادیو فردا درباره این تحولات صحبت کرده است.

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