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رها بحرینی: اعدام‌های پی‌در‌پی فضای بی‌رحمی را در جامعه ایران گسترش می‌دهد

رها بحرینی: اعدام‌های پی‌در‌پی فضای بی‌رحمی را در جامعه ایران گسترش می‌دهد
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رها بحرینی: اعدام‌های پی‌در‌پی فضای بی‌رحمی را در جامعه ایران گسترش می‌دهد

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عفو بین‌الملل به اعدام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری در ملاء عام واکنش نشان داده و خواستار اقدام فوری، هماهنگ و قاطع جامعه بین‌المللی برای توقف موج اعدام‌ها در ایران شده است. رها بحرینی کارشناس امور ایران در این سازمان حقوق بشری که مقر ان در لندن است در گفت‌وگو با رادیو فردا به زوایای این گزارش پرداخته است.

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