از گشت ارشاد تا طالبان؛ درد مشترک زنان ایران و افغانستان

بازداشت ده‌ها زن در هرات به‌دلیل نوع پوشش و برخورد خشونت‌آمیز طالبان با معترضان، موج تازه‌ای از نگرانی و اعتراض را برانگیخته است. همزمان، شماری از زنان ایرانی با یادآوری تجربه گشت ارشاد و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، از زنان افغانستان حمایت کرده‌اند؛ همبستگی‌ای که از درد و تجربه‌ای نزدیک در دو سوی مرز می‌آید.