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یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ تهران ۲۰:۵۰

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از گشت ارشاد تا طالبان؛ درد مشترک زنان ایران و افغانستان

از گشت ارشاد تا طالبان؛ درد مشترک زنان ایران و افغانستان
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از گشت ارشاد تا طالبان؛ درد مشترک زنان ایران و افغانستان

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بازداشت ده‌ها زن در هرات به‌دلیل نوع پوشش و برخورد خشونت‌آمیز طالبان با معترضان، موج تازه‌ای از نگرانی و اعتراض را برانگیخته است. همزمان، شماری از زنان ایرانی با یادآوری تجربه گشت ارشاد و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، از زنان افغانستان حمایت کرده‌اند؛ همبستگی‌ای که از درد و تجربه‌ای نزدیک در دو سوی مرز می‌آید.

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