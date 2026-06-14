از گشت ارشاد تا طالبان؛ درد مشترک زنان ایران و افغانستان
بازداشت دهها زن در هرات بهدلیل نوع پوشش و برخورد خشونتآمیز طالبان با معترضان، موج تازهای از نگرانی و اعتراض را برانگیخته است. همزمان، شماری از زنان ایرانی با یادآوری تجربه گشت ارشاد و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، از زنان افغانستان حمایت کردهاند؛ همبستگیای که از درد و تجربهای نزدیک در دو سوی مرز میآید.
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