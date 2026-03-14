بهمن دارالشفایی، کتاب‌فروش و فعال رسانه‌ای ساکن تهران، در نخستین پست تلگرامی خود پس از آغاز جنگ و قطع اینترنت در ایران، تصویری از زندگی روزمره در تهران ارائه کرده و نوشته است که قطع اینترنت، ناامنی ناشی از حملات و رکود، زندگی و کار و بار مردم را در پایتخت به‌شدت مختل کرده است.

این روزنامه‌نگار سابق روز شنبه ۲۳ اسفند، پانزدهمین روز جنگی که از نهم اسفند آغاز شد، در گزارشی از مشاهداتش از محل زندگی خود در محدودهٔ پل کریمخان می‌نویسد قطع اینترنت در این روزها «روان همه را فرسوده کرده» است.

به‌گفتۀ او، بسیاری از مردم اساساً امکان اتصال به اینترنت را ندارند و عده‌ای هم پس از ساعت‌ها تلاش، فقط برای دقایقی کوتاه موفق به اتصال می‌شوند. او می‌گوید پس از هر انفجار، ساکنان شهر با اضطراب می‌کوشند بفهمند حمله در کدام نقطه رخ داده و سپس با آشنایان و نزدیکان خود در همان حوالی تماس بگیرند.

دارالشفایی نوشته است که اگر اینترنت وصل شود، نه‌فقط تحمل این شرایط برای مردم کمی آسان‌تر خواهد شد، بلکه ممکن است برخی کسب‌وکارها، به‌ویژه در شهرهایی غیر از تهران و چند شهر اصلی درگیر، بتوانند بخشی از فعالیت خود را از سر بگیرند.

در شرایطی که اینترنت در ایران قطع است، دسترسی به فضای اطلاع‌رسانی نیز محدود شده است. در این وضعیت، تنها کانال‌های خبری حکومتی فضای خبری داخل ایران را بازتاب می‌دهند که محتوای غالب آن‌ها تصویری از وضعیت عمومی شهروندان و روند زندگی روزمره ارائه نمی‌دهد.

دارالشفایی در بخش دیگری از روایت خود نوشته است که زمان و مکان حمله‌های آمریکا و اسرائیل متنوع‌تر شده و حتی به نظر می‌رسد شدت تخریب حمله‌ها بیشتر است و همین مسئله باعث شده تردد در شهر خیلی خطرناک‌تر از دفعهٔ قبل به نظر برسد و آدم‌ها کمتر از خانه بیرون بیایند.

رادیو فردا، به دلیل قطع اینترنت در ایران، امکان تأیید مستقل جزئیات این روایت را ندارد.

دارالشفایی می‌گوید هرچند شمار کسانی که این بار تهران را ترک کرده‌اند از «جنگ ۱۲ روزه» کمتر بوده، اما خیابان‌های شهر همچنان بسیار خلوت است و گاه حتی خلوت‌تر از قبل به نظر می‌رسد.

به‌گفتۀ او، یکی از دلایل این وضعیت آن است که فاصلهٔ میان دوره‌های سبک‌تر شدن حمله‌ها کوتاه شده و فرصت بازگشت نسبی زندگی به شهر کمتر فراهم می‌شود.

او از انفجارهای جمعه‌صبح اطراف بیت رهبری، حمله به انبار نفت، آلودگی شدید هوا در روزهای بعد، حمله به ایست‌های بازرسی و هشدارهای تخلیۀ مرکز شهر به‌عنوان عواملی یاد می‌کند که به تشدید خلوتی تهران انجامیده‌اند.

این شهورند کتابفروش می‌نویسد فروشگاه‌های مواد غذایی و سوپرمارکت‌ها عمدتاً باز هستند و کالاهای معمول نیز پیدا می‌شود، هرچند قیمت برخی اقلام بالا رفته است. به‌گفتۀ او، در محدودهٔ کریمخان کافه‌ها و اغذیه‌فروشی‌ها هم اغلب باز هستند، اما مشتری چندانی ندارند و هم‌زمانی جنگ با ماه رمضان نیز به کسادی کار آن‌ها افزوده است.

او می‌نویسد بسیاری از این واحدها در طول روز پرده‌ها را می‌کشند و نیمه‌باز کار می‌کنند و پس از تاریک شدن هوا نیز به دلیل خلوتی شدید شهر ناچارند زودتر تعطیل کنند. به‌گفتۀ او، در اسنپ‌فود هم هنوز تعدادی از رستوران‌ها و واحدهای غذایی فعال‌اند، اما همهٔ آن‌ها کار نمی‌کنند.

دارالشفایی یکی از مشکلات اصلی این کسب‌وکارها را کمبود نیروی کار می‌داند. به‌گفتۀ او، برخی کارکنان تهران را ترک کرده‌اند و برخی دیگر نیز به دلیل ناامن بودن رفت‌وآمد، امکان حضور در محل کار را ندارند. او می‌افزاید به جز فروشگاه‌های ضروری و برخی واحدهای خوراکی، بیشتر مغازه‌ها تعطیل‌اند و آن‌هایی هم که باز مانده‌اند، تقریباً مشتری ندارند و در مجموع بازار در رکودی سنگین فرو رفته است.

دارالشفایی همچنین از تعطیلی گستردهٔ کارها و از بین رفتن درآمد بسیاری از مردم نوشته است. او می‌گوید صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ همچنان باید هزینه‌های ثابتی مانند اجاره، حقوق و بیمه را بپردازند، بی‌آن‌که درآمدی داشته باشند. به‌گفتۀ او، برخی حتی نتوانسته‌اند حقوق اسفند کارکنان خود را به‌طور کامل پرداخت کنند.

او تأکید می‌کند کسانی که به‌اصطلاح کار فریلنس دارند یا شغل‌شان وابسته به اینترنت بوده، با قطع اینترنت عملاً فلج شده‌اند.

به‌نوشتۀ او، بسیاری از مردم در سال ۱۴۰۴ نیز دو دوره اختلال کاری و رکود اقتصادی (در جنگ ۱۲ روزه و اعتراضات دی‌ماه) را پشت سر گذاشته‌اند و بخشی از پس‌اندازهای خود را پیش‌تر خرج کرده‌اند. به همین دلیل، فشار اقتصادی این روزها برای آن‌ها سنگین‌تر شده است.

او می‌افزاید بسیاری از کسب‌وکارها معمولاً در یک یا دو ماه پایانی سال بخش مهمی از فروش سالانهٔ خود را تجربه می‌کنند و با درآمد این دوره، ماه‌های راکدتر سال را می‌گذرانند. به‌گفتۀ او، از بین رفتن این فروش، حتی در صورت پایان یافتن جنگ در کوتاه‌مدت، سالی بسیار دشوار را برای بسیاری از صاحبان مشاغل رقم خواهد زد.

دارالشفایی با استناد به گفتۀ دوستانش در شهرهای دیگر می‌نویسد اختلال کامل در زندگی روزمره بیشتر به تهران و تا حدودی اصفهان محدود شده است. به‌گفتۀ او، در برخی شهرهای دیگر، با وجود تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات و نیز اختلال اینترنت، مغازه‌ها عمدتاً باز هستند و مردم هنوز در شهرها رفت‌وآمد می‌کنند.