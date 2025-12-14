حسین مرعشی در مورد به خیابان آمدن «مردم گرسنه» در پی بحران مواد غذایی هشدار داد

روزنامه اصولگرای «خراسان» مقالهٔ حسین مرعشی در روزنامه اصلاحطلب «سازندگی» در مورد «بحران تأمین مواد غذایی» را تلاشی برای برجسته کردن بحران اقتصادی ایران و پیشنهاد تعامل با آمریکا بر اساس سند راهبردی امنیت ملی این کشور توصیف کرد.
حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، در سرمقالهٔ ۲۱ آذرماه روزنامهٔ این حزب نوشته بود طی ۲۰ سال گذشته اقتصاد ایران «گروگان مسئله هستهای» بوده است.
او همچنین با شرح وضعیت برخی شاخصهای اقتصادی کشور افزوده بود: «کاری که نتانیاهو با جنگ و فشار سیاسی نتوانست علیه جمهوری اسلامی انجام دهد، "بحران غذا" میتواند انجام دهد.»
مقامات جمهوری اسلامی میگویند هدف اسرائیل از حمله به ایران که به جنگ ۱۲روزه انجامید، سرنگونی رژیم حاکم بر ایران بوده که در آن ناکام مانده است، اسرائیل اما میگوید هدف حملاتشان «رفع تهدید فوری هستهای» و «تهدید موشکهای بالستیک ایران» بوده است.
آقای مرعشی در توضیح شاخصهای کنونی اقتصاد کشور از جمله نوشته بود که «تورم هدفگذاریشده ۱۲ درصد بوده اما اکنون بیش از ۵۳ درصد است و تا پایان سال از ۵۵ درصد میگذرد. همچنین هدف رشد اقتصادی ۸ درصد در برنامهٔ هفتم به منفی ۲ درصد رسیده و بحران ارزی دامن کالاهای اساسی را گرفته و دولت برای تأمین ۳۰ میلیارد دلار دارو و غذا ارز ندارد».
حسین مرعشی همچنین تأکید کرده بود که اکنون واردات کالاهای اساسی با دلار ۱۲۵ هزار تومانی، هرچند با قیمتهای بالا، انجام میشود تا از قحطی جلوگیری شود.
طی هفت سال گذشته، از زمانی که دونالد ترامپ در دولت اول خود با خروج از برجام تحریمهای ایالات متحده علیه تهران را بازگرداند، بهای هر دلار تقریباً ۲۳ برابر شده است و از پنج هزار و پانصد تومان در آن زمان به نزدیک ۱۳۰ هزار تومان در روزهای اخیر رسیده و گزارشها از کمبود منابع ارزی برای تأمین برخی کالاها و داروها حکایت دارد.
بهگفتهٔ حسین مرعشی، که به طیف سیاسی اصلاحطلبان تعلق دارد، «بحران تأمین مواد غذایی که اکنون در چند قدمی کشور قرار گرفته، این پتانسیل را دارد که مردم گرسنه را به خیابانها بکشاند. این خطر جدی و بسیار نزدیک است».
حسین مرعشی راهحل را تشکیل شوراهای اضطراری و تغییرات ساختاری در دولت در کنار آمادهسازی فضا برای نوعی تعامل جدید با آمریکا، بهخصوص با تکیه بر «تغییرات لحن» آمریکا نسبت به ایران و تأکید بر خروج از خاورمیانه، عنوان کرده است.
حسین مرعشی از اصلاحطلبانی است که سابقهٔ استانداری، نمایندگی مجلس و معاونت ریاستجمهوری را نیز در کارنامهٔ خود دارد.
روزنامهٔ خراسان میگوید یادداشت مرعشی، با «سادهسازی سیاست خارجی آمریکا، نادیده گرفتن رانت در زنجیرهٔ نهادهها و کمتوجهی به نقش نظام بانکی»، به نتیجهگیریهای نادرستی رسیده است.
این روزنامه همچنین با رد این ادعا که اقتصاد ایران در ۲۰ سال اخیر «گروگان مسئله هستهای» بوده، تأکید کرده است که «از سال ۱۳۸۷ تاکنون، اکثر شعارهای سال توسط رهبر انقلاب اقتصادی بودهاند… این نامگذاریها نشاندهندهٔ تسلط و دغدغه عمیق رهبری در حوزهٔ اقتصاد است.»
برخی برآوردها نشان میدهد که حکومت ایران از سال ۱۳۸۱ تا کنون حدود هفت میلیارد دلار مستقیماً برای ساخت تأسیسات هستهای هزینه کرده است.
برخی تخمینها نیز حاکی از آن است که ایران در اثر تحریمهای ناشی از برنامه هستهای خود، بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی تنها از محل صادرات نفت از دست داده است. برخی منابع نیز خسارت ناشی از تحریمها را تا یک هزار میلیارد دلار برآورد کردهاند.
حسین سلاحورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، خرداد امسال اعلام کرده بود که تحریمها در بازه زمانی ۱۲ ساله (۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱) حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار به کشور خسارت وارد کردهاند، که به ازای هر ایرانی معادل ۱۴ هزار دلار است و طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ ایران بهطور میانگین سالانه ۱۰۱ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی را از دست داده است.
با این حال، در آخرین روزهای جنگ ۱۲ روزه که با حملات غافلگیرکننده اسرائیل در روز ۲۳ خرداد امسال آغاز شد، ارتش آمریکا نیز با دستور دونالد ترامپ تأسیسات هستهای اصلی ایران در نطنز، فردو و اصفهان را بمباران و، بهگفتهٔ رئیسجمهور آمریکا، نابود کرد.