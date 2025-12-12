رئیسجمهور آمریکا بار دیگر به جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر بخواهد دوباره برنامه هستهای یا موشکیاش را بازسازی کند، آمریکا با شدت قبل به تأسیسات هستهای ایران حمله خواهد کرد.
دونالد ترامپ این اظهارات را شامگاه پنجشنبه ۲۰ آذر در کاخ سفید در جمع خبرنگاران مطرح کرد.
او بار دیگر تأکید کرد که حملات بمبافکنهای آمریکایی به تأسیسات ایران، بهطور کامل توان هستهای بالقوهٔ تهران را «نابود کرده است».
ایالات متحده روز اول تیرماه، در میانهٔ حملات اسرائیل به ایران، با بمبافکنهای بی-۲ و موشکهای تاماهاوک سه تأسیسات فردو، نطنز و مرکز فرآوری اورانیوم اصفهان را بمباران کرد که، به گفتهٔ آقای ترامپ، آنها را «کاملاً و مطلقا نابود کرد».
هشدار تازه رئیسجمهور آمریکا چند ساعت پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در جمع گروهی از مداحان حکومتی مطرح شد که گفته بود موضوع احتمال وقوع مجدد درگیری نظامی با ایران، «عامدانه و برای ایجاد نگرانی در میان شهروندان» مطرح میشود.
علی خامنهای گفت: «برخی مرتب احتمال تکرار درگیری نظامی را مطرح میکنند و بعضی هم عامدانه در این موضوع میدمند تا مردم را دلبهشک نگه دارند و دلهره ایجاد کنند که انشاءالله موفق هم نمیشوند.»
خامنهای پیشتر در شهریور ۱۴۰۴ نیز هشدار داده بود وضعیت «نه جنگ، نه صلح» که اکنون در کشور حاکم شده، «فضای خوبی نیست» و «ضرر و خطر» دارد.
ترامپ روز پنجشنبه در ادامۀ اظهاراتش، با اشاره به خسارتهای سنگین واردشده به برنامهٔ هستهای جمهوری اسلامی، افزود: «آنها گفتهاند شاید هیچ وقت نتوانند دوباره از همان نقطه شروع کنند و اگر بخواهند، باید جای جدیدی انتخاب کنند».
او در عین حال حمله به تأسیسات هستهای ایران توسط بمبافکنهای آمریکایی را «زمینهساز صلح» خواند و گفت که تهران پس از حملات آمریکا «به شدت تضعیف شده است».
به عقیدهٔ رئیسجمهور آمریکا، این عملیات وضعیت خاورمیانه را تغییر داده و زمینهساز تلاشهای گستردهتر برای صلح در منطقه شده و اکنون چندین کشور حاضرند در تثبیت وضعیت غزه کمک کرده و در برابر گروههایی مانند حماس و حزبالله بایستند.
ترامپ در عین حال از اقدامات اسرائیل در قبال ایران تمجید کرد و گفت که دیگر از ایران ترسی وجود ندارد و «اکنون رهبران تهران خواستار توافق با واشینگتن هستند».
او پیشتر نیز اظهارات مشابهی درباره تمایل مقامات جمهوری اسلامی به توافق مطرح کرده بود.
تهران و واشینگتن تا پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزهٔ ایران و اسرائیل پنج دور مذاکره دربارهٔ برنامه هستهای جمهوری اسلامی با میانجیگری عمان انجام داده بودند، اما دور ششم این مذاکرات بهدلیل آغاز این جنگ لغو شد.
در پی جنگ ۱۲ روزه، مقامات حکومتی ایران بهویژه از طرف دولت پزشکیان بارها بر آمادگی برای مذاکره با آمریکا تأکید کرده، اما در عین حال شرایط دولت دونالد ترامپ را نپذیرفتهاند.
در عین حال یک روز پس از آنکه رئیس جمهور آمریکا گفت که به باور او جمهوری اسلامی خواهان «معامله» با آمریکا است، علی خامنهای گفت که اختلاف جمهوری اسلامی با آمریکا «ذاتی است، نه تاکتیکی» و رابطه با آمریکا را رد کرده بود.