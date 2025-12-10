۸۲ وکیل دادگستری در ایران برای کمک به حقیقت‌یابی دربارهٔ دلیل مرگ خسرو علیکردی اعلام آمادگی کرده‌اند. آن‌ها درخواست کرده‌اند «تمامی مستندات و اطلاعات مرتبط با مرگ مشکوک خسرو علیکردی، در سریع‌ترین زمان ممکن، در اختیار خانوادهٔ او قرار گیرد تا تمامی ابعاد موضوع با شفافیت کامل و بدون هیچ‌گونه ابهام یا اغماض روشن شود». مصطفی دانشجو یکی از این وکلا است که در گفت‌وگو با رادیوفردا بر روشن شدن حقیقت تاکید می‌کند. خسرو علیکردی، که خود مدتی زندانی بود و در سال‌های اخیر وکالت برخی زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه را بر عهده داشت، شامگاه ۱۴ آذر در دفتر کارش جان باخت. مرگ او موجی از واکنش‌ها را مبنی بر مشکوک بودن دلیل مرگ برانگیخت.