دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ تهران ۱۹:۴۱

نسرین ستوده: کمیتهٔ حقیقت‌یاب سازمان ملل باید دربارهٔ مرگ خسرو علیکردی تحقیق کند
گزارش شده است که خسرو علیکردی، وکیل و زندانی سیاسی پیشین، بر اثر «سکته قلبی» درگذشته است، اما این روایت با تردیدهایی روبه‌روست. خاکسپاری او در سبزوار تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور خانواده‌های دادخواه برگزار شد. نسرین ستوده،‌ حقوقدان، و فعّال حقوق بشر، می‌گوید که کمیتهٔ حقیقت‌یاب سازمان ملل باید به مرگ این وکیل رسیدگی کند.

