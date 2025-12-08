گزارش شده است که خسرو علیکردی، وکیل و زندانی سیاسی پیشین، بر اثر «سکته قلبی» درگذشته است، اما این روایت با تردیدهایی روبه‌روست. خاکسپاری او در سبزوار تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور خانواده‌های دادخواه برگزار شد. نسرین ستوده،‌ حقوقدان، و فعّال حقوق بشر، می‌گوید که کمیتهٔ حقیقت‌یاب سازمان ملل باید به مرگ این وکیل رسیدگی کند.