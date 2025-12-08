نسرین ستوده: کمیتهٔ حقیقتیاب سازمان ملل باید دربارهٔ مرگ خسرو علیکردی تحقیق کند
گزارش شده است که خسرو علیکردی، وکیل و زندانی سیاسی پیشین، بر اثر «سکته قلبی» درگذشته است، اما این روایت با تردیدهایی روبهروست. خاکسپاری او در سبزوار تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور خانوادههای دادخواه برگزار شد. نسرین ستوده، حقوقدان، و فعّال حقوق بشر، میگوید که کمیتهٔ حقیقتیاب سازمان ملل باید به مرگ این وکیل رسیدگی کند.
از همین مجموعه
-
آذر ۱۶, ۱۴۰۴
سیاه کردن سیمکارتهای سفید در «دولت خردهریز»
-
آذر ۱۶, ۱۴۰۴
وقتی بحث تاریخی فاطمیه به جنگ ناموسی تبدیل میشود
-
-
آذر ۱۵, ۱۴۰۴
ماراتن زنان در کیش، مقامات جمهوری اسلامی را مات کرد
-
-