جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ تهران ۱۹:۲۷

۴۰ سال ادعای مالکیت جزایر سه‌گانه در گفت‌وگو با سعید محمودی

چهل‌وششمین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس با صدور بیانیه‌ای قاطع در مورد اختلافات ارضی ایران و امارات به کار خود پایان داد؛ بیانیه‌ای که بالقوه توانایی آن را دارد تا دور جدیدی از تنش‌های ژئوپلیتیکی را رقم بزند. در گفت‌وگو با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد، از او پرسیدیم از نگاه حقوق بین‌الملل، معیار تشخیص اعمال حاکمیت مؤثر چیست و آیا چنین ادبیاتی می‌تواند مبنای حقوقی برای تضعیف حاکمیت ایران محسوب شود؟

