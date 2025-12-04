لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴ تهران ۱۷:۱۷

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

ایران و «واردات آب» از کشورهای دیگر؛ تا چه حد عملی است؟

ایران و «واردات آب» از کشورهای دیگر؛ تا چه حد عملی است؟
Embed
ایران و «واردات آب» از کشورهای دیگر؛ تا چه حد عملی است؟

No media source currently available

0:00 0:05:58 0:00
لینک مستقیم

اظهارات تازه وزیر نیرو ایران درباره «واردات آب»، موجی از پرسش‌های فنی و اقتصادی برانگیخته است؛ به‌ویژه آن‌که جزئیاتی درباره کشور صادرکننده، مسیر انتقال، ظرفیت مازاد و هزینه‌ها ارائه نشده است. اعلام هم‌زمان استفاده از روش‌های سنتی و مدرن بارورسازی ابرها و تأثیر محدود آن، نشان می‌دهد که بحران آب به مرحله‌ای رسیده که دولت ایران به‌دنبال راه‌حل‌های خارج از مرزهاست. در گفت‌وگو با ناصر کرمی، اقلیم‌شناس و کارشناس امور محیط‌ زیست در نروژ، در مورد عملی بودن واردات آب از کشورهای دیگر پرسیدیم.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG