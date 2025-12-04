ایران و «واردات آب» از کشورهای دیگر؛ تا چه حد عملی است؟

اظهارات تازه وزیر نیرو ایران درباره «واردات آب»، موجی از پرسش‌های فنی و اقتصادی برانگیخته است؛ به‌ویژه آن‌که جزئیاتی درباره کشور صادرکننده، مسیر انتقال، ظرفیت مازاد و هزینه‌ها ارائه نشده است. اعلام هم‌زمان استفاده از روش‌های سنتی و مدرن بارورسازی ابرها و تأثیر محدود آن، نشان می‌دهد که بحران آب به مرحله‌ای رسیده که دولت ایران به‌دنبال راه‌حل‌های خارج از مرزهاست. در گفت‌وگو با ناصر کرمی، اقلیم‌شناس و کارشناس امور محیط‌ زیست در نروژ، در مورد عملی بودن واردات آب از کشورهای دیگر پرسیدیم.