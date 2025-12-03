لینک‌های قابلیت دسترسی

مژگان ایلانلو: جامعه نباید برای شروین حاجی‌پور تعیین تکلیف کند

شروین حاجی‌پور، خواننده معترض ایرانی، در شبکه‌های اجتماعی از دریافت مجوز انتشار نخستین آلبوم خود در کشور خبر داده است. او تاکید کرده که قصد ندارد ایران را ترک کند. این خبر خیلی زود واکنش‌های زیادی را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی هنرمندان برانگیخت. گروهی از آقای حاجی‌پور انتقاد می‌کنند که چگونه است با وجود محدودیت‌هایی که از آنها شکایت داشت موفق به دریافت مجوز شده است. در مقابل شماری هم می‌گویند که خالی گذاشتن عرصه برای حامیان یکدست حکومت چاره‌ساز نیست. در گفت‌وگو با مژگان ایلانلو، فیلمساز و کنشگر حقوق زنان در ایران، تحلیل او را از جنجال بر سر صدور مجوز رسمی برای آلبوم جدید شروین حاجی‌پور جویا شده‌ایم.

